Пес навчився рахувати і знає 2 мови: цікаве відео

Незвичний собака мешкає в Абу-Дабі, ОАЄ. Пес рахує до 10, розв'язує прості задачі, розрізняє кольори й форми предметів.

Секрет успіху собаки – у регулярних тренуваннях та чималій кількості собачих ласощів. Пес народився в Японії, а зараз живе в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Господарі називають свого улюбленця Професор Акіра. Хазяйка собаки розвивала його здібності за допомогою метода карток, який придумала сама.

Акіра не тільки рахує та знає кольори. Він також розв'язує задачі японською та англійською мовами. Хазяйка стверджує, що пес обожнює уроки. Звісно, в процесі дресирування не обходиться без частування собаки ласощами.

Щоб я щось робив, це повинно мати сенс або приносити задоволення, і обов'язково за винагороду! Особливо мене надихає смачне частування, – розповідають на сайті Акіри.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

Хазяйка Акіри переконана, що такі задачі – важлива частина виховання та розумового розвитку собаки. Вона вирішила навчити пса розв'язувати задачі, коли зрозуміла – собаці потрібно витрачати енергію. Пес залишався активним навіть після тривалих прогулянок та довгої гри. Тоді й стало зрозуміло – собаці не вистачає серйозніших викликів.

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Вправи з картками виявилися такими ефективними, що хазяйка Акіри захотіла поділитися своєю методикою з іншими господарями собак. На сайті можна дізнатися про диво-метод і навіть придбати спеціальні картки.

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