Стали друзями: у США цуценя отримало поцілунок від лося – відео

Мешканка Лавленду, що у штаті Колорадо, стала свідком незвичної картини. Її пес зацікавився лосями й навіть подружився з кількома із них.

Лорен Стерджес помітила чимало автомобілів, що зупинилися біля її подвір'я. Жінка подумала, що дорогу, ймовірно, переходять лосі. Вона захотіла подивитися на тварин.

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Лорен вирушила до огорожі, разом з нею пішов її пес – 5-місячне цуценя породи піренейський гірський собака на прізвисько Вінстон.

Коли жінка і її собака підійшли, вони побачили стадо з приблизно 50 диких лосів. Тварини щойно закінчили переходити дорогу.



Лось і Вінстон / Фото Reporter-Herald

Величні звірі не зацікавилися Лорен, а от песик сподобався лосям. Двоє з них підійшли до собаки й навіть лизнули її в ніс.

Власниця пса зуміла зняти на відео, як лось підходить до Вінстона і дарує йому поцілунок.

У мене були майже сльози, це було так красиво, – сказала Стерджес.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йомуПодбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього

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Подивіться відео, на якому лось хоче потоваришувати з цуценям: