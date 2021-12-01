Собака кумедно танцює, коли бачить дітей: відео з новою зіркою тіктоку

1 грудня 2021 , 21:28
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тікток zoeyann_the_boxer

Пес породи боксер просто не може стримувати себе, коли бачить, як його маленькі господарі йдуть зі школи. Тварина починає шалено витанцьовувати.

Власниця боксерки на прізвисько Зої Енн почала знімати кумедні відео із "танцями" своєї улюблениці. Для цього тварині навіть пошили спеціальну сукню.

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Бачить господарів крізь скло

У будинку господарів боксерки – скляні двері. Мабуть, саме завдяки їм собака має такий шалений успіх.

Зої Енн виглядає у двері, бачить своїх людей, секунду думає, а потім починає шалено крутити задньою частиною тіла. Власниця зняла це на відео та підставила веселу музику – і собака здобула неймовірний успіх.

Найпопулярніше відео із Зої Енн назбирало 19 мільйонів переглядів у тіктоці.

Собака танцює, коли бачить дітей: дивіться відео

@zoeyann_the_boxer

Super sonic wiggles today! What song should she do next?! ##dogsofttiktok ##boxersoftiktok ##everybodydancenow ##BetterTogetherChallenge ##VansCheckerboardDay

♬ Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - Dance Anthem
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Собаці пасує будь-яка музика

Талант Зої Енн складно заперечити. Її рухи виглядають дуже органічно й кумедно майже під будь-який музичний супровід. Виходить своєрідний тверк у виконанні собаки.

Собака танцює тверк: курйозне відео

@zoeyann_the_boxer

Zoey had to get in on the trend! She nailed it! ##wobble ##boxersoftiktok ##dogsofttiktok

♬ Grab Da Wall & Rock Da Boat - 504 Boyz & Weebie

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Щоб іще більше розвеселити своїх глядачів, власниця Зої Енн навіть одягнула собаку у спеціальну сукню.

Собака танцює в сукні: відео

@zoeyann_the_boxer

Tutus slow the wiggles down just a little bit to hit the beat of wiggle wiggle. Maybe @Jason Derulo will accept this has her dance audition? ##TheSplashDance ##boxersoftiktok ##dogsofttiktok ##wiggle

♬ Wiggle (feat. Snoop Dogg) - Jason Derulo

 

Автор: Аліна Рудченко