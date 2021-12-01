Собака кумедно танцює, коли бачить дітей: відео з новою зіркою тіктоку

Власниця боксерки на прізвисько Зої Енн почала знімати кумедні відео із "танцями" своєї улюблениці. Для цього тварині навіть пошили спеціальну сукню.

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У будинку господарів боксерки – скляні двері. Мабуть, саме завдяки їм собака має такий шалений успіх.

Зої Енн виглядає у двері, бачить своїх людей, секунду думає, а потім починає шалено крутити задньою частиною тіла. Власниця зняла це на відео та підставила веселу музику – і собака здобула неймовірний успіх.

Найпопулярніше відео із Зої Енн назбирало 19 мільйонів переглядів у тіктоці.

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Собаці пасує будь-яка музика

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтедо складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Талант Зої Енн складно заперечити. Її рухи виглядають дуже органічно й кумедно майже під будь-який музичний супровід. Виходить своєрідний тверк у виконанні собаки.

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Щоб іще більше розвеселити своїх глядачів, власниця Зої Енн навіть одягнула собаку у спеціальну сукню.

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