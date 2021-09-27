Собаки породи лабрадор-ретривер дуже товариські й можуть гратися із будь-ким. Чорна дівчинка Красуня обрала своїми друзями качок.

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Собака настільки полюбляє птахів, що не побоялася встати між ними й алігатором неподалік свого дому у Флориді. 8-річний песик отримав досить серйозні травми, але його життю нічого не загрожує.



Красуня отримала травми, але вже одужує / Скриншот з відео

Власниця Красуні Місті Робертс розповідає, що у тварини зламана стегнова кістка, а також є рани на спині. Втім, Красуня вже одужує.

Живуть на березі озера

Родина Робертсів мешкає на березі озера Павелл, що у штаті Флорида. Їх лабрадорка росла разом із домашніми качками й звикла до такої компанії.

Але качки не надто полюбляють гратися із великою собакою. Тому Красуня часто супроводжувала птахів на озеро й тихенько спостерігала, як вони плавають.



На березі цього озера трапився інцидент / Скриншот з відео

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Інстинкт захищати у собаки дуже сильний

Одного разу під час звичної прогулянки на озеро власниця Красуні почула страшний шум. Жінка побачила, що її собака стала між алігатором та качечкою. Інші птахи кричали, що було сил.

Хоча алігатор і напав на собаку, вона дивом вижила. Місті та 3 її доньки негайно посадили Красуню у фургон та повезли до ветеринара.

Зламану ногу прооперували та вставили туди металевий стержень. Зараз Красуня вже почала бігати, але поки на 3 лапках. Усі родина з нетерпінням чекає на повернення своєї хвостатої геройки.



Красуня обожнює качок / Скриншот з відео

А ось алігатора хочуть упіймати. Цим займається комісія з охорони риб і дикої природи Флориди. Небезпечного плазуна бачили на озері не вперше й вона може зашкодити не тільки тваринам, а й людям.

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Кіт прогнав слона

Нещодавно цікавий інцидент трапився в Таїланді.

У двір приватного будинку зайшов слон і почав руйнувати все довкола.

Кіт на прізвисько Сімба кинувся атакувати слона, бо пухнастик не любить, коли хтось заходить на його територію.

Зрештою, слон злякався й втік.



Кіт прогнав слона / Фото ViralPress