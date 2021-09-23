На подвір'я до Амнати Норасіну, який є доглядачем місцевого парку, забрався слон по кличці Пай Салік. Серед місцевих тварина відома "любов'ю до пригод".

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Слон, що має 35-років, почав нищити будівлі та ламати дерева. Проте на допомогу господарям прибіг кіт Сімба. Слон міг би легко розчавити маленьку тварину, проте кіт сміливо кинувся на захист та прогнав слона з двору.



Кіт прогнав слона / Фото ViralPress

Амнат повідомив, що Пай Салік більшу частину часу живе в лісі, але іноді виходить до людей, якщо сильно зголодніє. Крім того, чоловік згадав й про Сімбу, стверджуючи, що він має агресивний характер. Кіт не любить, коли інші тварини заходять на його територію, тому кинувся атакувати слона.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Що відомо про слона

Пай Салік – один з 2 тисяч диких слонів, що живуть на території Таїланду. Приблизно стільки ж його родичів живуть в неволі.

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У дикій природі слони більшу частину дня зайняті прогулянками у джунглях та в захищених заповідних зонах, тому конфлікти з людьми у них виникають рідко. Проте іноді тварини здійснюють набіги на місцеві ферми в пошуках їжі. Тоді людям потрібно проявляти особливу обережність, адже люті слони можуть бути смертельно небезпечні.