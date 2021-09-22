Найбільші наземні тварини світу

Африканський слон є найбільшим наземним ссавцем у світі. В середньому він виростає до 3 метрів у висоту та важить до 6 тонн.

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Свого повного розміру він досягає лише у віці 35 – 40 років, що є більш ніж половина його життя. Відомо, що дикі слони можуть прожити до 60 – 70 років. При цьому навіть маленькі слоненята при народженні можуть важити до 120 кілограмів.

Слонів можна відрізнити за вухами

У африканського слона вуха більшої та круглішої форми, а в індійського – менші та загострені донизу. Крім того, хобот африканського слона має два пальцевидних відростка, а от в індійського лише один, зверху.

Їх хоботи мають власні навички

У хоботах слонів близько 150 тисяч м’язових одиниць. Вони використовують їх для висмоктування води під час пиття. Також використовують як трубку, що дозволяє нормально дихати під час плавання і долати великі відстані.



Хоботи слонів / Фото Pexels

Бивні насправді – це зуби

Бивні слона – це насправді збільшені різці, які вперше з’являються, коли слонам близько 2 років. Вони продовжують рости протягом усього їх життя. Бивні використовуються для відривання кори від дерев, викопування коренів або для захисту під час бою.



Бивні слонів / Фото iStock

Товста шкіра

В більшості місць шкіра слона має товщину 2,5 сантиметри. Складки та зморшки утримують в 10 разів більше води, ніж плоска шкіра, що допомагає при охолодженні. Також відомо, що слони зберігають шкіру чистою і захищаються від сонячних опіків, регулярно приймаючи пилові та грязьові ванни.

Слони постійно їдять

Слони потребують до 150 кілограмів їжі в день – це приблизно 375 банок запеченої квасолі. При цьому половина вжитого в організмі може залишитися неперетравленою. Слони їдять стільки, що можуть витрачати до трьох чвертей свого дня тільки на їжу.



Слони постійно їдять / Фото Cleveland Zoological Society

Спілкуються, використовуючи вібрації

Слони спілкуються різними способами, наприклад, звуками, що подібні до гулу труби, мовою тіла, дотиками та запахами. Крім цього, використовують сигнали, які створюють вібрації в землі. Виявити їх слони можуть через свої ноги.

Слоненята стоять вже через 20 хвилин після народження

Через 15 – 30 хвилин після народження слоненя підійматися на ноги та може йти за матір'ю. Це означає, що стада слонів можуть не зупинятися й продовжувати мігрувати, щоб знайти собі їжу та воду.



Слоненята з мамою / Фото DesktopBackground

Слон ніколи не забуває

Слонячий мозок добре розвинений, а скронева частка має більше звивин, ніж людська. Вважається, що завдяки цьому тварина може зберігати велику кількість інформації. Звідси вислів "слон ніколи не забуває".

Знищення слонів

Близько 90% африканських слонів були знищені в минулому столітті через торгівлю слоновою кісткою.

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Азійські слони також знаходяться під загрозою, скоротившись щонайменше на 50% за останні три покоління. Їх популяціям стає все важче слідувати своїм традиційним шляхам міграції, щоб дістатися до води, кормів та місць розмноження, тому вони часто вступають у небезпечний контакт з людьми.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.