Найбільші наземні тварини світу
Африканський слон є найбільшим наземним ссавцем у світі. В середньому він виростає до 3 метрів у висоту та важить до 6 тонн.
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Свого повного розміру він досягає лише у віці 35 – 40 років, що є більш ніж половина його життя. Відомо, що дикі слони можуть прожити до 60 – 70 років. При цьому навіть маленькі слоненята при народженні можуть важити до 120 кілограмів.
Слонів можна відрізнити за вухами
У африканського слона вуха більшої та круглішої форми, а в індійського – менші та загострені донизу. Крім того, хобот африканського слона має два пальцевидних відростка, а от в індійського лише один, зверху.
Їх хоботи мають власні навички
У хоботах слонів близько 150 тисяч м’язових одиниць. Вони використовують їх для висмоктування води під час пиття. Також використовують як трубку, що дозволяє нормально дихати під час плавання і долати великі відстані.
Хоботи слонів / Фото Pexels
Бивні насправді – це зуби
Бивні слона – це насправді збільшені різці, які вперше з’являються, коли слонам близько 2 років. Вони продовжують рости протягом усього їх життя. Бивні використовуються для відривання кори від дерев, викопування коренів або для захисту під час бою.
Бивні слонів / Фото iStock
Товста шкіра
В більшості місць шкіра слона має товщину 2,5 сантиметри. Складки та зморшки утримують в 10 разів більше води, ніж плоска шкіра, що допомагає при охолодженні. Також відомо, що слони зберігають шкіру чистою і захищаються від сонячних опіків, регулярно приймаючи пилові та грязьові ванни.
Слони постійно їдять
Слони потребують до 150 кілограмів їжі в день – це приблизно 375 банок запеченої квасолі. При цьому половина вжитого в організмі може залишитися неперетравленою. Слони їдять стільки, що можуть витрачати до трьох чвертей свого дня тільки на їжу.
Слони постійно їдять / Фото Cleveland Zoological Society
Спілкуються, використовуючи вібрації
Слони спілкуються різними способами, наприклад, звуками, що подібні до гулу труби, мовою тіла, дотиками та запахами. Крім цього, використовують сигнали, які створюють вібрації в землі. Виявити їх слони можуть через свої ноги.
Слоненята стоять вже через 20 хвилин після народження
Через 15 – 30 хвилин після народження слоненя підійматися на ноги та може йти за матір'ю. Це означає, що стада слонів можуть не зупинятися й продовжувати мігрувати, щоб знайти собі їжу та воду.
Слоненята з мамою / Фото DesktopBackground
Слон ніколи не забуває
Слонячий мозок добре розвинений, а скронева частка має більше звивин, ніж людська. Вважається, що завдяки цьому тварина може зберігати велику кількість інформації. Звідси вислів "слон ніколи не забуває".
Знищення слонів
Близько 90% африканських слонів були знищені в минулому столітті через торгівлю слоновою кісткою.
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Азійські слони також знаходяться під загрозою, скоротившись щонайменше на 50% за останні три покоління. Їх популяціям стає все важче слідувати своїм традиційним шляхам міграції, щоб дістатися до води, кормів та місць розмноження, тому вони часто вступають у небезпечний контакт з людьми.