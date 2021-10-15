Собака допоміг хлопчику з аутизмом побороти страх стоматологів: що зробив улюбленець

Собака допоміг дитині заспокоїтися під час прийому в стоматолога. Домашня улюблениця своїм прикладом показала хлопчику, що потрібно робити та як поводитися.

У хлопчика, якого звати Райлі Дагган, аутизм. Дитина боїться незнайомих місць та важко йде на контакт з людьми.

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Аби допомогти сину, батьки вирішили завести собаку Віллоу. Чотирилапа допомагає Райлі заспокоїтися і надає емоційну підтримку в складних для нього ситуаціях.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Під час першого візиту до стоматолога 7-річний Райлі дуже нервував та повторювати одну і ту ж фразу: "Я не дам їм дивитися на мої зуби". Крім того, відмовлявся сідати в крісло й постійно був біля дверей. Ніякі вмовляння мами не впливали на сина.

Тоді собака Віллоу дозволила лікарю оглянути свої зуби й продемонструвала хлопчику, що ця процедура безболісна. Це помогло Райлі заспокоїтися. Хлопчик погодився пересісти в крісло за умови, що Віллоу буде весь час сидіти поруч з ним.



Підтримка Віллоу / Фото Nicole Duggan​

За словами Ніколь, поява Віллоу кардинально змінила життя всієї родини. До цього під час прогулянок її син відмовлявся сидіти у візочку й постійно тікав. Все складніше було слідкувати за безпекою Райлі.



Знайомство Райлі та Віллоу / Фото Nicole Duggan​

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Тоді благодійний фонд запропонував сім'ї взяти участь в програмі My Canine Companion, в рамках якої діти з аутизмом отримували собак-помічників. Віллоу пройшла спеціальне навчання, тому добре відчуває настрій господаря і завжди готова йому допомогти.