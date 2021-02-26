Щасливі тварини: собак забрали з притулку – фото до та після

26 лютого 2021 , 21:28
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Джерело:

Boredpanda

Фотографії веселих і задоволених домашніх улюбленців, яких забрали з притулку – мабуть, найкраще, що є в інтернеті. Пропонуємо добірку чотирилапих, які знайшли свій дім і найкращих батьків.

У тіктоці з'явився чудовий тренд: люди показують фотографії своїх улюбленців в притулку. А потім порівнюють з домашніми фото. Тільки погляньте, якими щасливими стали ці собаки. Якщо ви вагалися, чи брати тварину з притулку, погляньте на ці чудові трансформації.

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Веселий лінивець


Від зляканого і напруженого собаки з притулку не залишилося й сліду / Фото Boredpanda

Більше не боїться


Це цуценя боялося навіть дивитися на людей, а тепер виглядає щасливим / Фото Boredpanda

Хто б міг подумати


З нещасного хворого цуценяти виріс такий красунчик / Фото Boredpanda

Вижив і став прекрасним


Цього малюка звуть Добі – тільки подивіться, що зробила з ним любов / Фото Boredpanda

Песик Бубба


Бубба теж щаслива й здорова у своєму домі / Фото Boredpanda

Любов робить дива


Цю красуню вилікували й забрали в родину / Фото Boredpanda

Став пухнастою хмаринкою


Хто б міг подумати, що цей пес так трансформується / Фото Boredpanda

З покинутого малюка…


…Став службовим собакою / Фото Boredpanda

Пес з розумними очима


Нещасне створіння розцвіло і ніби сяє в новому домі / Фото Boredpanda

Хороший хлопчик


Смачна їжа і хороший догляд поставили усе на свої місця / Фото Boredpanda

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Емоційний пес


У нього на морді написано, що він щасливий / Фото Boredpanda