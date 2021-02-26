Щасливі тварини: собак забрали з притулку – фото до та після

Джерело:Boredpanda
Фотографії веселих і задоволених домашніх улюбленців, яких забрали з притулку – мабуть, найкраще, що є в інтернеті. Пропонуємо добірку чотирилапих, які знайшли свій дім і найкращих батьків.
У тіктоці з'явився чудовий тренд: люди показують фотографії своїх улюбленців в притулку. А потім порівнюють з домашніми фото. Тільки погляньте, якими щасливими стали ці собаки. Якщо ви вагалися, чи брати тварину з притулку, погляньте на ці чудові трансформації.
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Від зляканого і напруженого собаки з притулку не залишилося й сліду / Фото Boredpanda
Це цуценя боялося навіть дивитися на людей, а тепер виглядає щасливим / Фото Boredpanda
З нещасного хворого цуценяти виріс такий красунчик / Фото Boredpanda
Цього малюка звуть Добі – тільки подивіться, що зробила з ним любов / Фото Boredpanda
Бубба теж щаслива й здорова у своєму домі / Фото Boredpanda
Цю красуню вилікували й забрали в родину / Фото Boredpanda
Хто б міг подумати, що цей пес так трансформується / Фото Boredpanda
…Став службовим собакою / Фото Boredpanda
Нещасне створіння розцвіло і ніби сяє в новому домі / Фото Boredpanda
Смачна їжа і хороший догляд поставили усе на свої місця / Фото Boredpanda
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У нього на морді написано, що він щасливий / Фото Boredpanda