Якщо собаки зможуть визначати наявність у людини COVID-19, це допоможе відшукати безсимптомних хворих та зупинити поширення вірусу.

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Послугами собак будуть користуватися "в тестовому" режимі, що триватиме близько року. Саме ж навчання триває понад пів року.

Зараз, крім першого тренованого на визначення коронавірусу собаки Фентезі, є ще один собака, ротвейлер, якого вчать тому ж самому,

— повідомив представник армійського кінологічного центру Отто Копича.

За словами тренера Фентезі, собаку вчать реагувати на трубку з молекулами запаху коронавірусу. Їх отримують від маски, яку використовувала заражена людина

На "службу" до армії собак брати не планують, адже тренування відбувається з науковою метою.

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