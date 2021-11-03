Якщо собаки зможуть визначати наявність у людини COVID-19, це допоможе відшукати безсимптомних хворих та зупинити поширення вірусу.
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Послугами собак будуть користуватися "в тестовому" режимі, що триватиме близько року. Саме ж навчання триває понад пів року.
Зараз, крім першого тренованого на визначення коронавірусу собаки Фентезі, є ще один собака, ротвейлер, якого вчать тому ж самому,
— повідомив представник армійського кінологічного центру Отто Копича.
За словами тренера Фентезі, собаку вчать реагувати на трубку з молекулами запаху коронавірусу. Їх отримують від маски, яку використовувала заражена людина
На "службу" до армії собак брати не планують, адже тренування відбувається з науковою метою.
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