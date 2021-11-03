Если собаки смогут определять наличие у человека COVID-19, это поможет отыскать бессимптомных больных и остановить распространение вируса.

Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

Услугами собак будут пользоваться "в тестовом" режиме, который продлится около года. Само же обучение длится более полугода.

Сейчас, кроме первой тренированной на определение коронавируса собаки Фэнтези, есть еще одна собака, ротвейлер, которого учат тому же самому,

– сообщил представитель армейского кинологического центра Отто Копича.

По словам тренера Фэнтези, собаку учат реагировать на трубку с молекулами запаха коронавируса. Их получают от маски, которую использовал зараженный человек

На "службу" в армию собак брать не планируют, ведь тренировка происходит в научных целях.

К теме Собаки в аэропорту могут выявлять людей с COVID-19: работает ли это в Украине

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.