Горді матусі: кумедна й нескінченно мила добірка фото собак з цуценятами

8 червня 2021 , 17:58
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Джерело:

Boredpanda

Собаки – дуже милі тварини, які неодмінно підіймають настрій. А цуценята ще миліші. Пропонуємо вам неймовірну добірку фото собак-мам та їх малюків.

Якщо завжди мріяли про песика, але не наважувалися його взяти – можливо, саме ця добірка допоможе вам зробити правильний крок. Але пам'ятайте, що цуценята не тільки дуже симпатичні, а ще й досить некеровані маленькі створіння.

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З мамою безпечно / Фото Boredpanda


Найщасливіша багатодітна матуся / Фото Boredpanda


Це точно мої діти? / Фото Boredpanda


Сімейний портрет / Фото Boredpanda

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.


Великий і маленький / Фото Boredpanda


Коли народила 2 принцес / Фото Boredpanda


Ідеальна пара / Фото Boredpanda


Ну дуже горда матуся / Фото Boredpanda


Ця коргі народила 15 цуценят / Фото Boredpanda


Сімейство бульдогів / Фото Boredpanda


У перший день цей майбутній поліцейський пес прийшов на роботу з мамою / Фото Boredpanda


Матуся пишається дітьми / Фото Boredpanda


Мамське селфі / Фото Boredpanda


Мила матуся / Фото Boredpanda


Добре разом / Фото Boredpanda


Обід для дітей / Фото Boredpanda

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Мама-мопс та її малята / Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко