Коти-негідники: 10 кумедних історій з життя муркотунів

Усі господарі котів рано чи пізно розуміють, що пухнастий улюбленець – не той, за кого себе видає. Розповідаємо кумедні історії про котів, які зробили все, щоб зіпсувати своїм господарям нерви.

Коти полюбляють дерти нові меблі, скидувати речі зі столу, лежати на щойно випраній білизні та ще безліч "невинних" пустощів. А ці тварини перевершили самі себе: тому власники розповідають їх історії й навіть трішечки сердяться.

Вам сподобається Дивовижні фото тварин 2020 року: показали найкращі роботи

Кішка, яка бойкотує меблі

Замовляєш дорогі меблі для кішки. Чекаєш 5 тижнів, щоб їх привели з-за кордону. 6 місяців спостерігаєш, як кішка їх ігнорує. Розчарована, закидуєш їх на шафу...





Кішка, яка ігнорувала нові меблі, поки їх не закинули на шафу / Фото twitter.com/strangerbabble

Надокучливий кіт

У мене найбільш надокучливий кіт у світі. Він дуже любить обійматися. Ось що відбувається, коли я забороняю йому сидіти у мене на колінах, поки я працюю.



Кіт, який долає закони фізики й хорошого тону / Фото Reddit

Маленький злодій

Вона вкрала мій бекон і не з'їла його.



Кішка, яка вважає, що хазяйка їсть якусь гидоту / Фото Reddit

Тільки спробуй увімкнути воду

Кожен, хто живе з котом, хоч раз мив руки не там, де спочатку планував.



Кіт, якому зручно в мийці / Фото Reddit

Чудове місце для сну

Треба було тільки включити праску.



Цю кішку не цікавить, що її хазяйка зібралася прасувати / Фото Reddit

Що він собі дозволяє

Пити куплену в магазині воду зі своєї миски? Ну ні!



Цей кіт розуміється у свіжій водичці / Фото Reddit

Тут житиму я

Варто було купити будиночок для мого кролика, як кішка тут же його захопила.



Кішка, яка не соромиться забирати чужу нерухомість / Фото Reddit

Смачненька булочка

Не минуло й 5 хвилин з того часу, як піцу подали на стіл.



Кішка, що вважає себе набагато апетитнішою за якусь там піцу / Фото Reddit

Діагноз "негідник"

Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас

Моєму коту офіційно поставили діагноз "негідник" після того, як я заплатив 200 доларів, щоб з'ясувати, що з ним не так. Виявилося, він просто навчився маніпулювати людьми, щоб привернути до себе увагу.



Цей кіт змусив свого хазяїна понервувати / Фото Reddit

Зворушливо Кошеня та шпіц ростуть разом: миле відео, яке переглянули майже 40 мільйонів людей

Здається, щось впало

Мамо, дивися, що чудесним чином впало з шафи.



Кішка тут зовсім ні до чого / Фото Reddit