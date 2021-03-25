Коти-негідники: 10 кумедних історій з життя муркотунів

Джерело:AdMe
Усі господарі котів рано чи пізно розуміють, що пухнастий улюбленець – не той, за кого себе видає. Розповідаємо кумедні історії про котів, які зробили все, щоб зіпсувати своїм господарям нерви.
Коти полюбляють дерти нові меблі, скидувати речі зі столу, лежати на щойно випраній білизні та ще безліч "невинних" пустощів. А ці тварини перевершили самі себе: тому власники розповідають їх історії й навіть трішечки сердяться.
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Замовляєш дорогі меблі для кішки. Чекаєш 5 тижнів, щоб їх привели з-за кордону. 6 місяців спостерігаєш, як кішка їх ігнорує. Розчарована, закидуєш їх на шафу...
Кішка, яка ігнорувала нові меблі, поки їх не закинули на шафу / Фото twitter.com/strangerbabble
У мене найбільш надокучливий кіт у світі. Він дуже любить обійматися. Ось що відбувається, коли я забороняю йому сидіти у мене на колінах, поки я працюю.
Кіт, який долає закони фізики й хорошого тону / Фото Reddit
Вона вкрала мій бекон і не з'їла його.
Кішка, яка вважає, що хазяйка їсть якусь гидоту / Фото Reddit
Кожен, хто живе з котом, хоч раз мив руки не там, де спочатку планував.
Кіт, якому зручно в мийці / Фото Reddit
Треба було тільки включити праску.
Цю кішку не цікавить, що її хазяйка зібралася прасувати / Фото Reddit
Пити куплену в магазині воду зі своєї миски? Ну ні!
Цей кіт розуміється у свіжій водичці / Фото Reddit
Варто було купити будиночок для мого кролика, як кішка тут же його захопила.
Кішка, яка не соромиться забирати чужу нерухомість / Фото Reddit
Не минуло й 5 хвилин з того часу, як піцу подали на стіл.
Кішка, що вважає себе набагато апетитнішою за якусь там піцу / Фото Reddit
Моєму коту офіційно поставили діагноз "негідник" після того, як я заплатив 200 доларів, щоб з'ясувати, що з ним не так. Виявилося, він просто навчився маніпулювати людьми, щоб привернути до себе увагу.
Цей кіт змусив свого хазяїна понервувати / Фото Reddit
Зворушливо Кошеня та шпіц ростуть разом: миле відео, яке переглянули майже 40 мільйонів людей
Мамо, дивися, що чудесним чином впало з шафи.
Кішка тут зовсім ні до чого / Фото Reddit