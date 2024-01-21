Дослідники розповіли, як мініатюрні австралійські тварини дійшли до поїдання собі подібних, хоча раніше харчувалися комахами. Також вчені опублікували відео цього жахливого процесу.

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Секс змусив антехінусів стати канібалами

Торік вчений Елліот Бауерман вирушив у 2-денну експедицію до нацпарку Нової Англії, гірські вершини якого є одними з найвищих на середньо-східному узбережжі Австралії й сягають близько 1 500 метрів.

Під час своєї подорожі він помітив щось цікаве – крихітна тварина вибігла на стежку і тягла за собою мертве тіло іншої тварини, а потім почала його поїдати. Вчений зняв цю цікаву подію на камеру, а потім переглянув відзнятий матеріал.

Ємний антехінус із материка в період спарювання, з видимою втратою шерсті на плечі, що поїдає собі подібного / Фото Elliot Bowerman

Переглянувши матеріал, учений виявив, що перед ним крихітний сумчастий ссавець, що мешкає в лісових масивах Австралії, – антехінус (Antechinus mimetes mimetes). Зазвичай, ці істоти харчуються комахами та павуками, а часом можуть поїдати дрібних хребетних, наприклад птахів, ящірок та інших ссавців.

Однак, цього разу вчений спостерігав за тим, як антехінус поїдав собі подібного, що у світі ссавців зустрічається дуже рідко. Вченим відомо, що цей вид є одним із яскравих представників семелпарності, або "суїцидального розмноження". Простими словами, щороку самці антехінусів буквально падають без духу наприкінці одно – тритижневого сезону розмноження, отруєні власними гормонами.

Що відбувається з цими ссавцями в період спарювання?

У період розмноження у самців підвищується рівень кортизолу – гормону стресу. Також відбувається викид тестостерону з величезних яєчок. У результаті виникає збій у біологічному механізмі, який знищує кортизол. Потік незв'язаного кортизолу призводить до системної недостатності органів і неминучої жахливої смерті кожного самця.

Так, вченому вдалося записати відео в серпні 2023 року – саме в цей місяць стартує шлюбний сезон антехінусів. Інтенсивне спарювання спалює калорії, а наприкінці зими стає холодно, при цьому ссавцям складно знайти джерела їжі.

Антехінус поїдає іншого антехінуса: дивіться відео

Дослідники вважають, що живі антехінуси чоловічої та жіночої статі просто призвичаїлися пожирати самців, які померли від сексуального виснаження. По суті, вони є безплатним джерелом енергії, а тому крихітні ссавці поглинають їхні тіла, щоб поповнити сили після енерговитратного шлюбного сезону.

Зауважимо, нещодавно вчені з'ясували, що під час полювання кити використовують особливу техніку голосу, відому як "vocal fry". Ця хрипка і протяжна вокалізація схожа на стиль вимови деяких американських знаменитостей, як-от Кім Кардашян і Періс Хілтон.