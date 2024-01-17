У людей вокальна техніка "vocal fry" характеризується хрипким протяжним голосом, деякі склади тягнуть довше, ніж має бути. Але тепер вчені з Данії виявили, що косатки, кашалоти та морські свині видають схожі звуки.

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Кити під час полювання використовують вокальну техніку "vocal fry"

У недавньому дослідженні було виявлено, що кити розвинули дивовижну здатність видавати сигнали ехолокації в певному голосовому регістрі, допомагаючи їм у гонитві за здобиччю. Вважається, що ця унікальна звичка є результатом їхнього еволюційного процесу.

Дослідження далі пояснює, що під час "vocal fry" голосові зв'язки кита залишаються відкритими протягом короткого часу, що вимагає мінімального надходження повітря. Зубаті кити використовують ехолокацію, коли занурюються на глибину до 2 000 метрів нижче рівня моря. Вони здійснюють до 700 клацань на секунду.

Вчені розвінчали давнє переконання, що кити видають голосові звуки гортанню, як інші ссавці та люди. Кити насправді використовують свої носи для цього.

Завдяки камерам, встановленим у носі деяких китів, датські дослідники дізналися більше про те, як працює ця система. Дослідження показало, що кити мають дивовижну звукову систему, схожу на повітря, розташовану в їхніх носових проходах. Функціонуючи подібно гортані або голосовій системі, цей унікальний орган працює з носа, а не з горла.

Кити під час полювання використовують ту ж вокальну техніку, що й Кім Кардашян / Фото Unsplash

Еволюція перемістила його з трахеї в ніс, що дозволило створювати набагато більший тиск без пошкодження тканин легень. Цей високий тиск забезпечує здатність китів видавати найгучніші звуки серед усіх тварин на планеті.

Зірки Голлівуду використовують ту ж техніку

Vocal fry – це звичайний голосовий регістр, який часто використовується в американській англійській.

Автор дослідження професор Коен Елеманс, фахівець із голосу на факультеті біології Університету Південної Данії, зазначив, що серед відомих людей, які використовують цю техніку: Кім Кардашян, Періс Хілтон, Кетті Перрі та Скарлетт Йоханссон.

Кити під час полювання використовують ту ж вокальну техніку, що й Кім Кардашян: дивіться відео

Горбаті кити створили спіраль Фібоначчі в океані

Полярний фотограф Піт ван ден Бемд показав неймовірне відео з дрона в океані за участі китів. Мовиться про візерунок дуже схожий на спіраль Фібоначчі. Це відома математична модель, яка часто зустрічається у природі.

Під час зйомки тварини полювали, використовуючи так звану техніку годування бульбашковою сіткою – кити пірнають під свою здобич, а потім випускають потік бульбашок зі своїх отворів, щоб захопити рибу ближче до поверхні води. Коли здобич потрапляє до пастки, кити широко відкривають рота і починають ковтати, зазвичай атакуючи вушко спіралі.