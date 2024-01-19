Інцидент стався 13 січня 2024 року незадовго до того, як літак повинен був приземлитися в Пхукеті. Відео очевидців моментально розлетілися по соцмережах.

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Змію виявили в літаку прямо під час рейсу в Пхукет

Пасажири по-різному відреагували на незвичного безбілетника. Люди, що сиділи ближче до змії, поспішили відбігти якомога далі, а інші навпаки підійшли ближче, щоб записати рептилію на відео.

Пізніше один з членів екіпажу спробував зловити змію в порожню пластикову пляшку з-під води – таким чином рептилію і перемістили в мішок для сміття.

Мій найгірший кошмар,

– прокоментував ролик користувач з ніком Mothership.

Після того, як літак приземлився, його ретельно обшукали – інших змій виявлено не було. Як рептилія потрапила на борт, на цей момент залишається невідомим.

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!