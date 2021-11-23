Вчені назвали найкрасивіші породи котів: неочікуваний результат

Науковці застосували принцип золотої пропорції, щоб з'ясувати, які ж котики є найгарнішими. Переконані, результат вас здивує.

Можна скільки завгодно сперечатися про красу котиків. Однак вердикт науковців однозначний. Цікаво, що до найкрасивіших порід не увійшли популярні скотиш-фолди, персидські коти чи сфінкси.

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Найгарніші породи котів



Найкрасивіші породи котів / Фото All about cats

норвезька лісова кішка,

російська блакитна кішка,

менська кішка.



Норвезька лісова кішка / Фото Petsi



Російська блакитна кішка / Фото Kote Life



Менська кішка / Фото Pro-animal

Як проводили дослідження

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон.містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Математики та біологи заміряли мордочки 46 найвідоміших порід котів. Потім їх співставили із "золотим перетином" і з'ясували, наскільки близькими до нього є тварини.

Саме "золотий перетин" вважають "формулою краси", адже він визначає ідеальні пропорції різних частин одного цілого.



Золотий перетин або "формула краси" / Фото Research Gate

Вчені вимірювали довжину та ширину морди котів, ширину носа, відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота й носа тощо.

Саме ці цифри дали змогу порівняти котів за критерієм "краси".

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Найменш красиві породи

За цим же принципом вчені з'ясували, які породи є "негарними". Ними виявилися:

гімаласька кішка,

петерболдська кішка,

персидська кішка.



Гімалайська кішка / Фото Zooclub



Петерболд / Фото Wikipet



Персидська кішка / Фото hvost.news