Можна скільки завгодно сперечатися про красу котиків. Однак вердикт науковців однозначний. Цікаво, що до найкрасивіших порід не увійшли популярні скотиш-фолди, персидські коти чи сфінкси.

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Найгарніші породи котів

Найкрасивіші породи котів
Найкрасивіші породи котів / Фото All about cats

  • норвезька лісова кішка,
  • російська блакитна кішка,
  • менська кішка.

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Норвезька лісова кішка / Фото Petsi

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Російська блакитна кішка / Фото Kote Life

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Менська кішка / Фото Pro-animal

Як проводили дослідження

Математики та біологи заміряли мордочки 46 найвідоміших порід котів. Потім їх співставили із "золотим перетином" і з'ясували, наскільки близькими до нього є тварини.

Саме "золотий перетин" вважають "формулою краси", адже він визначає ідеальні пропорції різних частин одного цілого.

Золотий перетин
Золотий перетин або "формула краси" / Фото Research Gate

Вчені вимірювали довжину та ширину морди котів, ширину носа, відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота й носа тощо.

Саме ці цифри дали змогу порівняти котів за критерієм "краси".

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Найменш красиві породи

За цим же принципом вчені з'ясували, які породи є "негарними". Ними виявилися:

  • гімаласька кішка,
  • петерболдська кішка,
  • персидська кішка.

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Гімалайська кішка / Фото Zooclub

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Петерболд / Фото Wikipet

Вчені назвали найкрасивіші породи котів
Персидська кішка / Фото hvost.news