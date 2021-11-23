Можна скільки завгодно сперечатися про красу котиків. Однак вердикт науковців однозначний. Цікаво, що до найкрасивіших порід не увійшли популярні скотиш-фолди, персидські коти чи сфінкси.
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Найгарніші породи котів
Найкрасивіші породи котів / Фото All about cats
- норвезька лісова кішка,
- російська блакитна кішка,
- менська кішка.
Норвезька лісова кішка / Фото Petsi
Російська блакитна кішка / Фото Kote Life
Менська кішка / Фото Pro-animal
Як проводили дослідження
Математики та біологи заміряли мордочки 46 найвідоміших порід котів. Потім їх співставили із "золотим перетином" і з'ясували, наскільки близькими до нього є тварини.
Саме "золотий перетин" вважають "формулою краси", адже він визначає ідеальні пропорції різних частин одного цілого.
Золотий перетин або "формула краси" / Фото Research Gate
Вчені вимірювали довжину та ширину морди котів, ширину носа, відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота й носа тощо.
Саме ці цифри дали змогу порівняти котів за критерієм "краси".
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Найменш красиві породи
За цим же принципом вчені з'ясували, які породи є "негарними". Ними виявилися:
- гімаласька кішка,
- петерболдська кішка,
- персидська кішка.
Гімалайська кішка / Фото Zooclub
Петерболд / Фото Wikipet
Персидська кішка / Фото hvost.news