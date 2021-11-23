Можна скільки завгодно сперечатися про красу котиків. Однак вердикт науковців однозначний. Цікаво, що до найкрасивіших порід не увійшли популярні скотиш-фолди, персидські коти чи сфінкси.

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Найгарніші породи котів



Найкрасивіші породи котів / Фото All about cats

норвезька лісова кішка,

російська блакитна кішка,

менська кішка.



Норвезька лісова кішка / Фото Petsi



Російська блакитна кішка / Фото Kote Life



Менська кішка / Фото Pro-animal

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Як проводили дослідження

Математики та біологи заміряли мордочки 46 найвідоміших порід котів. Потім їх співставили із "золотим перетином" і з'ясували, наскільки близькими до нього є тварини.

Саме "золотий перетин" вважають "формулою краси", адже він визначає ідеальні пропорції різних частин одного цілого.



Золотий перетин або "формула краси" / Фото Research Gate

Вчені вимірювали довжину та ширину морди котів, ширину носа, відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота й носа тощо.

Саме ці цифри дали змогу порівняти котів за критерієм "краси".

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Найменш красиві породи

За цим же принципом вчені з'ясували, які породи є "негарними". Ними виявилися:

гімаласька кішка,

петерболдська кішка,

персидська кішка.



Гімалайська кішка / Фото Zooclub



Петерболд / Фото Wikipet



Персидська кішка / Фото hvost.news