Можно сколь угодно спорить о красоте котиков. Однако вердикт ученых однозначен. Интересно, что в самые красивые породы не вошли популярные скоттиш-фолды, персидские коты или сфинксы.
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Самые красивые породы кошек
Самые красивые породы кошек / Фото All about cats
- норвежская лесная кошка,
- русская голубая кошка,
- менская кошка.
Норвежская лесная кошка / Фото Petsi
Русская голубая кошка / Фото Kote Life
Менская кошка / Фото Pro-animal
Как проводили исследование
Математики и биологи измерили мордочки 46 самых известных пород кошек. Затем их сопоставили с "золотым сечением" и выяснили, насколько близки к нему животные.
Именно "золотое сечение" считают "формулой красоты", ведь оно определяет идеальные пропорции разных частей одного целого.
Золотое сечение или "формула красоты" / Фото Research Gate
Ученые измеряли длину и ширину морды кошек, ширину носа, расстояние от верхушки головы до зрачков, от зрачков до рта и носа.
Именно эти цифры позволили сравнить кошек по критерию "красоты".
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Наименее красивые породы
По этому же принципу ученые выяснили, какие породы самые "некрасивые". Ими оказались:
- гималасская кошка,
- петерболдская кошка,
- персидская кошка.
Гималайская кошка / Фото Zooclub
Петерболд / Фото Wikipet
Персидская кошка / Фото hvost.news