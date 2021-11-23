Можно сколь угодно спорить о красоте котиков. Однако вердикт ученых однозначен. Интересно, что в самые красивые породы не вошли популярные скоттиш-фолды, персидские коты или сфинксы.

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Самые красивые породы кошек

Самые красивые породы кошек
Самые красивые породы кошек / Фото All about cats

  • норвежская лесная кошка,
  • русская голубая кошка,
  • менская кошка.

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Норвежская лесная кошка / Фото Petsi

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Русская голубая кошка / Фото Kote Life

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Менская кошка / Фото Pro-animal

Как проводили исследование

Математики и биологи измерили мордочки 46 самых известных пород кошек. Затем их сопоставили с "золотым сечением" и выяснили, насколько близки к нему животные.

Именно "золотое сечение" считают "формулой красоты", ведь оно определяет идеальные пропорции разных частей одного целого.

Золотое сечение
Золотое сечение или "формула красоты" / Фото Research Gate

Ученые измеряли длину и ширину морды кошек, ширину носа, расстояние от верхушки головы до зрачков, от зрачков до рта и носа.

Именно эти цифры позволили сравнить кошек по критерию "красоты".

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Наименее красивые породы

По этому же принципу ученые выяснили, какие породы самые "некрасивые". Ими оказались:

  • гималасская кошка,
  • петерболдская кошка,
  • персидская кошка.

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Гималайская кошка / Фото Zooclub

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Петерболд / Фото Wikipet

Ученые назвали самые красивые породы кошек
Персидская кошка / Фото hvost.news