З початком пандемії країни закрили свої кордони, тому світовий туризм переживав не найкращі часи. Однак природа в цей період сказала людям "дякую" – адже зменшилося навантаження на екологію, тваринний і рослинний світ.

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Слони почали розмножуватися



Популяція слонів в Кенії значно зросла / Фото Unsplash

Міністерство туризму та дикої природи Кенії спільно із місцевою Службою дикої природи провели "перепис населення". Вони порахували кількість тварин в межах першого Національного перепису дикої природи.

З'ясувалося, що протягом 2020 року в Кенії народилося понад 200 слоненят.

Поповнення сталося і на знаменитій кенійській фермі з жирафами Giraffe Manor. Тут за період ізоляції народилося 5 малюків.

Усе завдяки тому, що тварин ніхто не турбує. У спокійній атмосфері самки почали краще вагітніти та виношувати потомство.



Жирафи відчувають себе комфортніше без натовпів туристів / Фото Unsplash

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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Туристи їдуть, щоб побачити "велику п'ятірку"

Африканські країни, наприклад, Кенія, Танзанія, Намібія тощо, популярні серед туристів через можливість потрапити на сафарі.

Успіхом під час сафарі вважається побачити "велику п'ятірку": лева, носорога, леопарда, слона та буйвола.

Перепис показав, що популяція слонів у Кенії виросла на 12%. Це сталося через зменшення потоку туристів, а також завдяки заходам проти браконьєрства.