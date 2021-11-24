С началом пандемии страны закрыли свои границы, потому мировой туризм переживал не лучшие времена. Однако природа в этот период сказала людям "спасибо" – ведь уменьшилась нагрузка на экологию, животный и растительный мир.
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Слоны начали размножаться
Популяция слонов в Кении значительно выросла / Фото Unsplash
Министерство туризма и дикой природы Кении совместно с местной Службой дикой природы провели "перепись населения". Они посчитали количество животных в рамках первой Национальной переписи дикой природы.
Выяснилось, что в течение 2020 года в Кении родилось более 200 слонят.
Пополнение произошло и на знаменитой кенийской ферме с жирафами Giraffe Manor. Здесь за период изоляции родилось 5 малышей.
Все благодаря тому, что животных никто не тревожит. В спокойной атмосфере самки стали лучше беременеть и вынашивать потомство.
Жирафы чувствуют себя более комфортно без толп туристов / Фото Unsplash
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Туристы едут, чтобы увидеть "большую пятерку"
Африканские страны, например, Кения, Танзания, Намибия и другие, популярны среди туристов из-за возможности попасть на сафари.
Успехом во время сафари считается увидеть "большую пятерку": льва, носорога, леопарда, слона и буйвола.
Перепись показала, что популяция слонов в Кении выросла на 12%. Это произошло из-за уменьшения потока туристов, а также благодаря мерам против браконьерства.