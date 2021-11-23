Этот малыш попал в заповедник Wildwood Wildlife Shelter, расположенный в Австралии. Детеныш еще совсем крошечный, поэтому людям приходится выкармливать его из рук.

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Как ест маленькая ехидна

Мать малыша выделяет молоко из желез в брюшной полости. Детеныши слизывают это молоко прямо с тела матери.

Именно поэтому мужчина протягивает маленькой ехидне свою ладонь с молоком. Питание из ладони наиболее похоже на питание детенышей в дикой природе.

Пользователи сети комментируют необычное видео:

  • "Как приготовить молоко для ехидны?"
  • "Очень мило".
  • "Очень хорошо, что он ест".
  • "Кто-то очень голоден".

Чем интересно животное ехидна


Это небольшие млекопитающие, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и проливе Басса. Тело ехидны покрыто одновременно иглами и шерстью. Питаются ехидны термитами и муравьями, которых ловят с помощью языка. Во рту этих животных совсем нет зубов.
Источник: Википедия