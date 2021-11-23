Цей малюк потрапив до заповідника Wildwood Wildlife Shelter, що розташований в Австралії. Дитинча ще зовсім крихітне, тому людям доводиться вигодовувати його з рук.

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Як їсть маленька єхидна

Мати малюка виділяє молоко із залоз на черевній порожнині. Дитинчата злизують це молоко просто з тіла матері.

Саме тому людина простягає маленькій єхидні свою долоню з молоком. Харчування з долоні найбільш подібне до харчування дитинчат в дикій природі.

Користувачі мережі коментують незвичне відео:

  • "Як приготувати молоко для єхидни?".
  • "Дуже мило".
  • "Дуже добре, що він їсть".
  • "Хтось дуже голодний".

Чим цікава тварина єхидна


Це невеликі ссавці, що мешкають в Австралії, Новій Гвінеї та в протоці Басса. Тіло єхидни вкрито одночасно голками й шерстю. Харчуються єхидни термітами та мурахами, яких ловлять за допомогою язика. У роті цих тваринок зовсім немає зубів.
Джерело: Вікіпедія