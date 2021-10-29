Кожна тварина має власний звук, хоч пересічній людині може здатися, що усі вони однакові. Саме тому ветеринар Паттарапол Маніон одразу впізнав колишнього пацієнта.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Коли чоловік нарешті побачив перед собою слона, то поманив його до себе. Тварина зробила декілька кроків назустріч, а тоді простягнула до ветеринара свій хобот. За словами Паттарапола, Плай Танг його впізнав.



Зустріч слона та ветеринара / Фото Dr. Pattarapol Maneeon​

Як відбулося знайомство ветеринара та слона

Вперше Паттарапол побачив Плай Танга у 2009 році. Тоді слона у важкому стані знайшли у лісах Районгу. Тварині поставили діагноз трипаносомоз або "сонна хвороба". Вона виникає через паразитів виду Trypanosoma brucei, яких переносить муха цеце.

Крім того, слоненя страждало від цілого ряду хворобливих симптомів – лихоманки, дефіциту заліза, кон'юнктивіту, набряку обличчя, живота, шиї та скутості рухів.

Плай Танг поводився дуже агресивно. Він був слабким і не міг протистояти іншим слонам. Лікування було довгим, але за цей час ми змогли дізнатися, з якою розумною твариною маємо справу,

— пригадав Паттарапол Маніон.

Згодом слона перевезли до заповідника Департаменту лісового господарства в провінції Лампанг, де за ним продовжили наглядати. Після вдалого лікування Плай Танга випустили на волю.

Читайте також Цуценя врятували від підпільних собачих боїв: як тепер чотирилапий допомагає пожежникам

Через 12 років слон не забув ветеринара, який врятував йому життя. "Дивовижний і дуже особистий момент... Саме заради таких хвилин я вибрав цю професію", – додав Маніон.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.