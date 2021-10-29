Кожна тварина має власний звук, хоч пересічній людині може здатися, що усі вони однакові. Саме тому ветеринар Паттарапол Маніон одразу впізнав колишнього пацієнта.
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Коли чоловік нарешті побачив перед собою слона, то поманив його до себе. Тварина зробила декілька кроків назустріч, а тоді простягнула до ветеринара свій хобот. За словами Паттарапола, Плай Танг його впізнав.
Зустріч слона та ветеринара / Фото Dr. Pattarapol Maneeon
Як відбулося знайомство ветеринара та слона
Вперше Паттарапол побачив Плай Танга у 2009 році. Тоді слона у важкому стані знайшли у лісах Районгу. Тварині поставили діагноз трипаносомоз або "сонна хвороба". Вона виникає через паразитів виду Trypanosoma brucei, яких переносить муха цеце.
Крім того, слоненя страждало від цілого ряду хворобливих симптомів – лихоманки, дефіциту заліза, кон'юнктивіту, набряку обличчя, живота, шиї та скутості рухів.
Плай Танг поводився дуже агресивно. Він був слабким і не міг протистояти іншим слонам. Лікування було довгим, але за цей час ми змогли дізнатися, з якою розумною твариною маємо справу,
— пригадав Паттарапол Маніон.
Згодом слона перевезли до заповідника Департаменту лісового господарства в провінції Лампанг, де за ним продовжили наглядати. Після вдалого лікування Плай Танга випустили на волю.
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Через 12 років слон не забув ветеринара, який врятував йому життя. "Дивовижний і дуже особистий момент... Саме заради таких хвилин я вибрав цю професію", – додав Маніон.