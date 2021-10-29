Каждое животное имеет собственный звук, хотя обычному человеку может показаться, что все они одинаковы. Именно поэтому ветеринар Паттарапол Манион сразу узнал бывшего пациента.

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Когда мужчина наконец-то увидел перед собой слона, то поманил его к себе. Животное сделало несколько шагов навстречу, а затем протянуло к ветеринару свой хобот. По словам Паттарапола, Плай Танг его узнал.



Встреча слона и ветеринара / Фото Dr. Pattarapol Maneeon

Как произошло знакомство ветеринара и слона

Впервые Паттарапол увидел Плай Танга в 2009 году. Тогда слона в тяжелом состоянии обнаружили в лесах Районга. Животному поставили диагноз трипаносомоз или "сонная болезнь". Она возникает из-за паразитов вида Trypanosoma brucei, которых переносит муха цеце.

Кроме того, слоненок страдал от целого ряда болезненных симптомов – лихорадки, дефицита железа, конъюнктивита, отека лица, живота, шеи и скованности движений.

Плай Танг вел себя очень агрессивно. Он был слаб и не мог противостоять другим слонам. Лечение было долгим, но за это время мы смогли узнать, с каким умным животным имеем дело,

– вспомнил Паттарапол Манион.

Затем слона перевезли в заповедник Департамента лесного хозяйства в провинции Лампанг, где за ним продолжили присматривать. После удачного лечения Плай Танга выпустили на свободу.

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Через 12 лет слон не забыл ветеринара, спасшего ему жизнь. "Удивительный и очень личный момент... Именно ради таких минут я выбрал эту профессию", — добавил Манион.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.