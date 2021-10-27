Славнозвісні ведмеді з Укрзалізниці нарешті їдуть в Нідерланди: цікаві деталі

2 диких тварини понад 20 років перебували на балансі Запорізької дитячої залізниці. Тварин більше не можуть утримувати у місцевому зоопарку, тому їм знайшли новий дім в Європі.

Ведмедів запланували відправити до Нідерландів 27 жовтня. Про це повідомила Інгрід Вермольєн, директорка неурядової фундації "Ведмеді в серці".

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Житимуть по-королівськи

На клишоногих з України в європейському приватному зоопарку Аувехандс чекають чудові умови. Вони мешкатимуть з 7 іншими ведмедями на території розміром 2 гектари.

Фактично, це природна територія лісу, де є водоспад та всі зручності для ведмедів, включно із великими барлогами. Ведмеді будуть впадати у сплячку взимку – як це роблять їх родичі у дикій природі.

Ведмеді — це окремий проєкт цього парку. Вони будуть опікуватися ними постійно, на дуже високому рівні, – розповідає Інгрід Вермольєн.



Так живуть ведмеді у нідерландському зоопарку / Фото bearsinmind.org

Для ведмедів зібрали 70 тисяч євро

Перевезти ведмедів до Нідерландів – недешеве задоволення. Транспортування 2 тварин з України та ще 1 ведмедиці з Боснії коштує 70 тисяч євро.

Ці гроші небайдужі голанці зібрали спільнокоштом.



Ведмедям шукали новий дім кілька років / Фото Суспільне Запоріжжя

У зоопарку рятують ведмедів із поганих умов

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порціюякий не тільки смачний, але й корисний. ​

Представники цього зоопарку шукають ведмедів, які живуть у поганих умовах. І для цих ведмедів цей проєкт — це як вийти на пенсію у ведмежий рай, як решту життя провести в лісі, де про них будуть піклуватися на вільній території, – розповідає директорка організації "Ведмеді в серці".



Інгрід Вермольєн, директорка неурядової фундації "Ведмеді в серці" / Фото Суспільне Запоріжжя

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Ведмеді Укрзалізниці: що відомо

2 ведмедів на балансі Укрзалізниці знайшли випадково, у процесі продажу непрофільних активів підприємства.

За словами виконувача обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, ведмеді "якимось дивом" опинилися на балансі підприємства.

Тварини прожили у зоопарку запорізької дитячої залізниці понад 20 років.

До жовтня 2020 року за нормою на одного ведмедя мало припадати 30 квадратних метрів площі. Минулого року норму збільшили до 200 метрів на тварину, тому зоопарк не міг більше утримувати клишоногих.

Тваринам кілька років намагалися знайти новий дім. Українські організації відмовлялися брати їх через брак місця.

намагалися знайти новий дім. Українські організації відмовлялися брати їх через брак місця. Завдяки організації "Еко-Галич" ведмедям зуміли знайти новий дім в Нідерландському місті Ренен.

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Такі фото розповсюджували для порятунку ведмедів / Фото Укрзалізниця

