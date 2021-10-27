Білченя мало поламану лапку, тому Ноел Хоукінс вирішив про нього подбати. Відомо, що чоловік мав великий досвід порятунку китів та дельфінів.

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Для початку Ноел захотів проконсультуватися з ветеринарами та фізіотерапевтами. За словами фахівців, білченя можна було врятувати. В гіршому випадку, якщо його мозок також постраждав, тоді міг залишиться залежним від людини.

Ноел 3 рази на день зі шприца годував пораненого, якого назвали Тед, котячим молоком. В рідину він додав печиво для шлунку та смузі із полуниці, яблука, горіхів та насіння соняшника.

Крім того, оскільки білченя мало пошкоджену лапу, чоловік домовився про візити фізіотерапевта додому. Його консультації та масаж допомогли звірятку швидше відновитися після перелому.

Дивіться фото білченя з інстаграм:

Завдяки особливому харчуванню та турботі Тед почуває себе вже набагато краще. Проте Ноел переживає, чи немає у білки неврологічних наслідків. Чоловік не хотів би перетворювати тварину на домашнього улюбленця. Він сподівається, що після одужання білченя повернеться у дику природу.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.