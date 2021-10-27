У белки была поломанная лапка, поэтому Ноэл Хоукинс решили о ней позаботиться. Известно, что у мужчины большой опыт спасения китов и дельфинов.

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Для начала Ноэл захотел проконсультироваться с ветеринарами и физиотерапевтами. По словам специалистов, белченка можно было спасти. В худшем случае, если его мозг также пострадал, он мог остаться зависимым от человека.

Ноэл 3 раза в день из шприца кормил раненого, которого назвали Тед, кошачьим молоком. В жидкость он добавил печенье для желудка и смузи из клубники, яблок, орехов и семян подсолнечника.

Кроме того, поскольку белченок имел поврежденную лапу, мужчина договорился о визитах физиотерапевта домой. Его консультации и массаж помогли зверюшке быстрее восстановиться после перелома.

Смотрите фото маленькой белки из инстаграм:

Благодаря особому питанию и заботе Тед чувствует себя гораздо лучше. Однако Ноэл переживает, нет ли у белки неврологических последствий. Мужчина не хотел бы превращать животное в домашнего любимца. Он надеется, что после выздоровления бельчонок вернется в дикую природу.

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