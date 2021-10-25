Анна Стюарт снимала репортаж о ферме KellyBronze. Эта ферма, расположенная в графстве Эссекс, занимается выращиванием индюков.
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Индюк клюнул за ягодицы
Во время репортажа один из индюков клюнул журналистку за ягодицы. Девушка крикнула, а птицы "захохотали" ей в ответ.
Анна сказала оператору: "Он схватил меня за ягодицы!". На этот крик птицы отреагировали еще раз: они снова громко "посмеялись" над девушкой.
Журналистка опубликовала эпичное видео в своем твиттере. Она предупредила, что кадры обязательно нужно смотреть со звуком.
Индюк клюнул журналистку: смотрите эпичное видео
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Пользователи сети комментируют веселые кадры:
- "Суперсила моей мамы – это умение говорить с индюками, а они отвечают".
- "Это было прекрасно".
- "Я посмотрел 6 раз в повторе".
- "Слишком смешно".
- "Нам нужно видеть больше индюшек, которые смеются".