Умный песик вовремя останавливался, когда мелодия из сериала прекращалась.
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Педруско – голубой бордер колли, который живет вместе со своим хозяином на Канарских островах. Собачка родилась в испанской Галиции.
Что известно о породе
Бордер колли считают самыми умными собаками в мире. Эту породу создали для того, чтобы колли помогали пастухам контролировать скот. Поэтому собачки легко поддаются тренировкам и могут выполнить любые просьбы хозяев.
Колли легко изучают новые трюки / Фото с инстаграма Педруско
Этот песик имеет необычайный ум. Он уже знает, что когда мелодия из популярного сериала "Игра в Кальмара" прекращается, надо стоять неподвижно. Двигаться можно только когда она заиграет снова.
В качестве гигантской куклы, которая контролирует процесс игры в сериале, выступил владелец Педруско – он насвистывал вирусную мелодию и оборачивался, проверяя, движется ли собака.
Колли продемонстрировал незаурядные способности, вовремя останавливаясь и шагая вперед.
По словам владельца Педруско, пес быстро научился новой игре.
Мы с Педруско поиграли в эту игру в один день. Он так быстро научился этому и теперь очень любит делать новые трюки,
– написал хозяин собаки.
Собака имеет свои страницы в тиктоке и инстаграме. Владелец, который ведет страницы, не разглашает имя.