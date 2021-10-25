Анна Стюарт знімала репортаж про ферму KellyBronze. Ця ферма, розташована у графстві Ессекс, займається вирощуванням індиків.

Читайте також З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Індик дзьобнув за сідниці

Під час репортажу один з індиків дзьобнув журналістку за сідниці. Дівчина крикнула, а птахи зареготали їй у відповідь.

Анна сказала оператору: "Він вхопив мене за сідниці!". На цей крик птахи відреагували ще раз: вони знову голосно "посміялися" з дівчини.

Журналістка опублікувала епічне відео у своєму твітері. Вона попередила, що кадри обов'язково потрібно дивитися зі звуком.

Індик дзьобнув журналістку: дивіться епічне відео

Вам сподобається Господар та собака зіграли в милу версію "Гри в кальмара": чарівне відео

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Користувачі мережі коментують веселі кадри: