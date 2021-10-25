Анна Стюарт знімала репортаж про ферму KellyBronze. Ця ферма, розташована у графстві Ессекс, займається вирощуванням індиків.
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Індик дзьобнув за сідниці
Під час репортажу один з індиків дзьобнув журналістку за сідниці. Дівчина крикнула, а птахи зареготали їй у відповідь.
Анна сказала оператору: "Він вхопив мене за сідниці!". На цей крик птахи відреагували ще раз: вони знову голосно "посміялися" з дівчини.
Журналістка опублікувала епічне відео у своєму твітері. Вона попередила, що кадри обов'язково потрібно дивитися зі звуком.
Індик дзьобнув журналістку: дивіться епічне відео
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Користувачі мережі коментують веселі кадри:
- "Суперсила моєї мами – це вміння говорити з індиками, а вони відповідають".
- "Це було чудово".
- "Я подивився 6 разів на повторі".
- "Занадто смішно".
- "Нам потрібно бачити більше індиків, які сміються".