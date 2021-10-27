Ведмедів запланували відправити до Нідерландів 27 жовтня. Про це повідомила Інгрід Вермольєн, директорка неурядової фундації "Ведмеді в серці".
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Житимуть по-королівськи
На клишоногих з України в європейському приватному зоопарку Аувехандс чекають чудові умови. Вони мешкатимуть з 7 іншими ведмедями на території розміром 2 гектари.
Фактично, це природна територія лісу, де є водоспад та всі зручності для ведмедів, включно із великими барлогами. Ведмеді будуть впадати у сплячку взимку – як це роблять їх родичі у дикій природі.
Ведмеді — це окремий проєкт цього парку. Вони будуть опікуватися ними постійно, на дуже високому рівні, – розповідає Інгрід Вермольєн.
Так живуть ведмеді у нідерландському зоопарку / Фото bearsinmind.org
Для ведмедів зібрали 70 тисяч євро
Перевезти ведмедів до Нідерландів – недешеве задоволення. Транспортування 2 тварин з України та ще 1 ведмедиці з Боснії коштує 70 тисяч євро.
Ці гроші небайдужі голанці зібрали спільнокоштом.
Ведмедям шукали новий дім кілька років / Фото Суспільне Запоріжжя
У зоопарку рятують ведмедів із поганих умов
Представники цього зоопарку шукають ведмедів, які живуть у поганих умовах. І для цих ведмедів цей проєкт — це як вийти на пенсію у ведмежий рай, як решту життя провести в лісі, де про них будуть піклуватися на вільній території, – розповідає директорка організації "Ведмеді в серці".
Інгрід Вермольєн, директорка неурядової фундації "Ведмеді в серці" / Фото Суспільне Запоріжжя
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Ведмеді Укрзалізниці: що відомо
- 2 ведмедів на балансі Укрзалізниці знайшли випадково, у процесі продажу непрофільних активів підприємства.
- За словами виконувача обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, ведмеді "якимось дивом" опинилися на балансі підприємства.
- Тварини прожили у зоопарку запорізької дитячої залізниці понад 20 років.
- До жовтня 2020 року за нормою на одного ведмедя мало припадати 30 квадратних метрів площі. Минулого року норму збільшили до 200 метрів на тварину, тому зоопарк не міг більше утримувати клишоногих.
- Тваринам кілька років намагалися знайти новий дім. Українські організації відмовлялися брати їх через брак місця.
- Завдяки організації "Еко-Галич" ведмедям зуміли знайти новий дім в Нідерландському місті Ренен.
Такі фото розповсюджували для порятунку ведмедів / Фото Укрзалізниця