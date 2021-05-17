Скільки людей готові кинути партнера, якщо його не полюбить пес чи кіт: цікаве опитування

Американська компанія OnePoll провела опитування серед власників домашніх тварин. Деякі результати виявилися справді шокуючими.

Дослідження показало, що більшість американців дуже цінують думку свого пухнастого друга. Загалом опитали 2000 осіб.

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Скільки американців довіряють своїм тваринам



Дві третини американців довіряють своїм улюбленцям більше, ніж рідним і друзям / Фото Unsplash

Зокрема, виявилося, що ⅔ власників домашніх тварин довіряють улюбленцям більше, ніж родині, друзям і навіть собі.

Також 2 з 3 американців припиняють стосунки, якщо їхньому котові або собаці не подобається партнер.

67% опитаних заявили, що саме вихованець має остаточне слово у тому, з ким вони зустрічаються.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут

Майже 7 з 10 американців зустрічалися з кимось, хто не подобався їх вихованцеві. Але не все так погано. Майже 70% респондентів зізналися, що улюбленцям сподобався їх наступний партнер і вони "схвалили" стосунки.



67% людей відмовляться від партнера заради тварини / Фото Unsplash

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Чому тваринам не подобався партнер

Серед поширених причин: зріст, вага й відсутність уваги. Серед проявів неприязні власники відзначили шипіння, гарчання й навіть використання пазурів або клювання у випадку із птахами.