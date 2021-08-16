У Сингапурі вперше за історію народилося панденя

По-справжньому історична подія у світі тварин відбулася в Сингапурі. У Заповіднику дикої природи народилося маленьке дитинча панди, що було зачате штучним шляхом.

Малеча з'явилася на світ 14 серпня. Сингапурці тішаться цій новині, адже для їхньої країни – це перше народження панди.

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Результат хорошого догляду за пандами

У квітні 2021 року пара панд – 13-річний Кай Кай та 12-річна Цзя Цзя – проявили ознаки перебування у парі. Шлюбний сезон у панд відбувається лише раз на рік. Втім, після перших їхніх "побачень" запліднення природним шляхом не відбувалося.

За "сватанням" між Кай Кай та Цзя Цзя пильно дивилися ветеринари. Вікно можливостей для успішного спаровування швидко скорочувалося, і спеціалісти вирішили запліднити Цзя Цзя штучно.

Процедуру провела власна ветеринарна команда в Центрі охорони здоров'я та досліджень дикої природи. Для цього використали заморожену сперму Кай Кая, яку зібрали перед шлюбним сезоном.

Через 112 днів на світ з'явився малюк. Наразі невідомо, якої він статі, втім спеціалісти заповідника обіцяють повідомити її згодом.

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Перша вагітність Цзя Цзя та народження дитинча – це важливий етап для нас у догляді за цим загрозливим видом у Сингапурі. Це результат хорошого догляду за тваринами, наукової допомоги з репродуктивної діяльності та чистої наполегливості,

– розповіла заступниця генерального директора заповідника.

Розмноження панд: у чому проблема

Джерело: BBC

Велика панда протягом десятиліття була занесена в Червону книгу, як вимираючий вид.

Влітку 2021 року Китай заявив, що ситуація покращала: вид став вразливим, проте йому досі загрожує вимирання.

Вважається, що в дикій природі їх залишилося всього близько 2 тисяч.

Панди, що живуть в неволі, часто відмовляються спаровуватися. У таких випадках вдаються до штучного запліднення. Це досить поширена практика для Китаю, де задля збереження панд створені десятки заповідників і програм.

Пошук партнера і спарювання у дикій природі може бути досить складною справою для панди. Переважну частину життя вони проводять наодинці.



Проблема розмноження панд часто полягає у самих пандах / Фото з Wildlife Reserves Singapore

До того ж, панди можуть розрізняти один одного за характерним для них меканням, тільки на відстані до 20 метрів.

При цьому стать потенційного партнера вони можуть розпізнати, тільки якщо тварина наважиться підійти ще ближче – на 10 метрів.

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