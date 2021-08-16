В Сингапуре впервые в истории родилась пандочка

По-настоящему историческое событие в мире животных состоялась в Сингапуре. В Заповеднике дикой природы родился маленький детеныш панды, который был зачат искусственным путем.

Дети появилась на свет 14 августа. Сингапурцы радуются этой новости, ведь для их страны – это первое рождение панды.

Интересно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Результат хорошего ухода за пандами

В апреле 2021 пара панд – 13-летний Кай Кай и 12-летняя Цзя Цзя – проявили признаки пребывания в паре. Брачный сезон у панд происходит только раз в год. Впрочем, после первых их "свиданий" оплодотворение естественным путем не происходило.

За "сватанием" между Кай Кай и Цзя Цзя пристально смотрели ветеринары. Окно возможностей для успешного спаривания быстро сокращалось, и специалисты решили оплодотворить Цзя Цзя искусственно.

Процедуру провела собственная ветеринарная команда в Центре охраны здоровья и исследований дикой природы. Для этого использовали замороженную сперму Кай Кая, которую собрали перед брачным сезоном.

Через 112 дней на свет появился малыш. Пока неизвестно, какого он пола, впрочем, специалисты заповедника обещают сообщить его позже.

К теме Маленькие, как мышата: во Франции родились панды-близнецы

Смотрите видео о появлении первой в Сингапуре панды

Первая беременность Цзя Цзя и рождения детеныша – это важный этап для нас в уходе за этим угрожающим видом в Сингапуре. Это результат хорошего ухода за животными, научной помощи по репродуктивной деятельности и чистой настойчивости,

– рассказала заместитель генерального директора заповедника.

Размножение панд: в чем проблема

Источник: BBC

Большая панда в течение десятилетия была занесена в Красную книгу, как вымирающий вид.

Летом 2021 Китай заявил, что ситуация улучшилась: вид стал уязвимым, однако ему до сих пор грозит вымирание.

Считается, что в дикой природе их осталось всего около 2 тысяч.

Панды, живущие в неволе, часто отказываются спариваться. В таких случаях прибегают к искусственному оплодотворению. Это довольно распространенная практика для Китая, где для сохранения панд созданы десятки заповедников и программ.

Поиск партнера и спаривания в дикой природе может быть довольно сложным делом для панды. Большую часть жизни они проводят в одиночестве.



Проблема размножения панд часто заключается в самых пандах / Фото с Wildlife Reserves Singapore

К тому же, панды могут различать друг друга по характерным для них блеяниях, только на расстоянии до 20 метров.

При этом пол потенциального партнера они могут распознать, только если животное осмелится подойти еще ближе – на 10 метров.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцев не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.