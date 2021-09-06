Самка, яку назвали Сурангі та має 25 років, народила двох малюків чоловічої статі. На відео з місцевих телеканалів видно, як дитинчата стоять біля ніг своєї матері та поїдають траву.
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"І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові", — повідомила керівниця притулку Ренука Бандаранаіке.
Що відомо про притулок Піннавела
Це одна з найбільших визначних туристичних пам'яток Шрі-Ланки. Притулок був заснований в 1975 році для догляду за дикими слонами, яких потрібно було рятувати або лікувати від травм.
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Дивіться відео: як виглядають слоненята-близнюки: