Самка, яку назвали Сурангі та має 25 років, народила двох малюків чоловічої статі. На відео з місцевих телеканалів видно, як дитинчата стоять біля ніг своєї матері та поїдають траву.

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"І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові", — повідомила керівниця притулку Ренука Бандаранаіке.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Що відомо про притулок Піннавела

Це одна з найбільших визначних туристичних пам'яток Шрі-Ланки. Притулок був заснований в 1975 році для догляду за дикими слонами, яких потрібно було рятувати або лікувати від травм.

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Дивіться відео: як виглядають слоненята-близнюки: