Мешканці села намагаються підгодовувати тварин та регулярно дають їм фрукти. Проте люди зазначають, що цих харчів недостатньо.

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Голодні мавпи стали здійснювати набіги на будинки, аби знайти щось смачненьке. Для цього вони застрибують на дах та чекають, коли хтось винесе їжу.

Дивіться фото: голодні мавпи на Балі

Раніше подивитися на мавп приїжджало понад 6 тисяч людей в місяць, адже у цьому регіоні вони дуже добрі та легко контактують. Проте тепер це число скоротилося до 500.

Взагалі ці мавпи всеїдні та можуть харчуватися не тільки харчами від туристів, а й здатні шукати їжу в лісі. Але через частий контакт з людьми, вони змінили їх смакові переваги.

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За словами фахівців, мавпам ще й стало нудно без туристів. Працівники заповідника закликають місцевих жителів інколи приходити в ліс та грати з тваринами.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Дивіться відео: як місцеві підгодовують мавп