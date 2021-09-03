Переважно цей вид бджіл без жала мешкає у Бразилії та значно менший за середньостатистичних медоносних.
Цікаво 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси
Анніка змогла знайти їх у місці, яке вирішила публічно не розголошувати. Дівчинка зазначила, що так вона хоче захистити своє "особливе місце".
Дивіться відео: яких бджіл знайшла 4-річна дівчинка
"У 1950 році Міністерство сільського господарства США попросило бразильського дослідника надіслати їм відповідні бджолині сім'ї, щоб мати альтернативних запилювачів. У 50-х роках їх надіслали, проте всі бджоли загинула за 1 рік", – повідомив доктор Мартін Хаузер.
За словами експерта, у Пало-Альто вижили лише колонії, які залишалися непоміченими протягом 70 років, поки їх не знайшла 4-річна дівчинка.
Важливо З койотом на човні: як чоловік врятував цуценя від утоплення та подорожував з ним рікою
Крім того, дослідники стверджують, що бджоли без жалів, яких виявила Анніка, є нащадками тих, що привезли у 50-х роках й вважалися мертвими.