Переважно цей вид бджіл без жала мешкає у Бразилії та значно менший за середньостатистичних медоносних.

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Анніка змогла знайти їх у місці, яке вирішила публічно не розголошувати. Дівчинка зазначила, що так вона хоче захистити своє "особливе місце".

Дивіться відео: яких бджіл знайшла 4-річна дівчинка

"У 1950 році Міністерство сільського господарства США попросило бразильського дослідника надіслати їм відповідні бджолині сім'ї, щоб мати альтернативних запилювачів. У 50-х роках їх надіслали, проте всі бджоли загинула за 1 рік", – повідомив доктор Мартін Хаузер.

За словами експерта, у Пало-Альто вижили лише колонії, які залишалися непоміченими протягом 70 років, поки їх не знайшла 4-річна дівчинка.

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Крім того, дослідники стверджують, що бджоли без жалів, яких виявила Анніка, є нащадками тих, що привезли у 50-х роках й вважалися мертвими.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.