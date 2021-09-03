Преимущественно этот вид пчел без жала живет в Бразилии и значительно меньше среднестатистических медоносных.

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Анника смогла найти их в месте, которое решила публично не разглашать. Девочка отметила, что так она хочет защитить свое "особое место".

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"В 1950 году Министерство сельского хозяйства США попросило бразильского исследователя прислать им соответствующие пчелиные семьи, чтобы иметь альтернативных опылителей. В 50-х годах их прислали, однако все пчелы погибли за 1 год", — сообщил доктор Мартин Хаузер.

По словам эксперта, в Пало-Альто выжили только колонии, которые оставались незамеченными в течение 70 лет, пока их не нашла 4-летняя девочка.

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Кроме того, исследователи утверждают, что пчелы без жал, которых обнаружила Анника, являются потомками тех, что привезли в 50-х годах и считались мертвыми.