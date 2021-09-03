Когда путешественник Джастин сплавлялся по рекам Саскачеван и Красный олень, что в Канаде, он услышал какой-то скулеж.
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Однако мужчина не мог ничего увидеть, потому что вода была темная и мутная. Он едва разглядел чей-то нос, торчащий из водоема, однако какое это существо не понимал.
Пытаясь спасти животное, Джастин упал в ледяную воду, однако смог его поймать. Вернувшись к своей лодке, он обнаружил, что это щенок койота, но животное было без сознания. Путешественник сразу начал делать сердечно-легочную реанимацию, которая помогла его спасти.
Спасенный койот / Фото WRSOS
Вернуться сразу на берег Джастин не мог, поэтому в течение следующих 10 дней мужчина жил с койотом и заботился о нем. Щенок спал в спальном мешке и питался вместе с путешественником. Мужчина даже дал ему имя – Йип-Йип.
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Когда путешественники наконец добрались до места, где была связь, Джастин связался с Обществом реабилитации дикой природы провинции Саскачеван. Там согласились помочь осмотреть и вернуть койота к своей дикой жизни.