Самка, которую назвали Суранги и имеет 25 лет, родила двух малышей мужского пола. На видео из местных телеканалов видно, как детеныши стоят у ног своей матери и поедают траву.
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"И новорожденные, и мать чувствуют себя хорошо. Младенцы относительно маленькие, но здоровые", — сообщила руководитель приюта Ренука Бандаранаике.
Что известно о приюте Пиннавела
Это одна из крупнейших туристических достопримечательностей Шри-Ланки. Приют был основан в 1975 году для ухода за дикими слонами, которых нужно было спасать или лечить от травм.
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