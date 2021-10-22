Коли господар впав у воду, пес одразу ж стрибнув за ним. Він постійно плавав біля тіла чоловіка та голосно гавкав, поки його не почули люди.

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На допомогу шпіцові та Тому прийшли медсестра Мері Джо Лендер та її чоловік Браян. Вони витягнули потерпілого з річки, де він був без свідомості майже 10 хвилин. Після цього Мері почала проводити серцево-легеневу реанімацію, що допомогло врятувати життя Тому.

"Думаю, він (пес – 24 канал) знав, що своїми діями зможе привернути увагу. Не знаю, як саме він це зрозумів, але він зрозумів", – згодом прокоментував Том Кіссель. Також відомо, що у маленького песика лише 3 лапки. Татер Тот втратив одну через рак, проте це не зупинило його, аби кинутися на порятунок.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Через 3 місяці після події чоловік знову зустрівся з Мері та Браяном на церемонії, яку організувала Американська кардіологічна асоціація.

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Шпіц Татер Той та подружжя були нагороджені: Лендери отримали нагороду American Heart Hero Award, а сміливому песику вручили великий кошик з ласощами.

Померанський шпіц

Порода має неймовірно різносторонній характер. Вони надзвичайно добродушні, добрі і відкриті тварини, але при цьому помернський шпіц дуже сміливий та відважний собака.

Порода енергійна та потребує постійної активності. Також шпіци неймовірно прив’язуються до своїх господарів.

Загалом, характер померанського шпіца ідеально підійде активним людям, які багато рухаються, мають можливість часто вигулювати песика і приділяти йому багато уваги.