Відомо, що порода Хейзел – афганський хорт, саме тому собака має довгу шию, тіло, ноги та тонкий ніс.

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Улюблений предмет гардеробу чотирилапої – гольф. Господиня навіть знайшла кравчиню, яка зробила багато видів цього одягу для собаки. Крім того, Хейзел можуть пов'язати на шию шарф або шовкову хустку, щоб підкреслити її неймовірну довжину.

Собаки породи афганський хорт можуть легко застудитися в північному кліматі, тому гольф – необхідність. Влітку ж цей предмет гардеробу одягають тільки для краси та не на довгий проміжок часу.

За словами власниці, Хейзел дуже мила та доброзичлива собака. Вона екстравертна, адже любить вітатися з усіма, кого зустрічає. "Якщо я не дозволю їй з усіма привітатися, вона буде поводитися так, немов це трагедія", – додала жінка.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Дивіться фото Хейзел з її сторінки в інстаграм:

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Що відомо про породу афганський хорт

Афганські хорти належать до гончаків і поєднують у собі силу, швидкість і завзятість. Довга і шовковиста шерсть потребує регулярного вичісування. Вони дуже віддані своїм господарям, а до чужаків ставляться байдуже. Не схильні до дресирування.