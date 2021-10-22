Известно, что порода Хейзел – афганская борзая, поэтому собака имеет длинную шею, тело, ноги и тонкий нос.

Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

Любимый предмет гардероба четырехлапой – гольф. Хозяйка даже нашла портниху, которая сделала много видов этой одежды для собаки. Кроме того, Хейзел могут повязать на шею шарф или шелковый платок, чтобы подчеркнуть ее невероятную длину.

Собаки породы афганская борзая могут легко простудиться в северном климате, поэтому гольф – необходимость. Летом же этот предмет гардероба одевают только для красоты и не на долгий промежуток времени.

По словам владелицы, Хейзел очень милая и доброжелательная собака. Она экстравертная, ведь любит здороваться со всеми, кого встречает. "Если я не позволю ей со всеми поздороваться, она будет вести себя так, словно это трагедия", — добавила женщина.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

Смотрите фото Хейзел с ее страницы в инстаграм:

Читайте также 8 брошенным в кустах лабрадорам нашли новый дом: невероятная история

Что известно о породе афганская борзая

Афганские борзые относятся к гончим и сочетают в себе силу, скорость и упорство. Длинная и шелковистая шерсть требует регулярного вычесывания. Они очень преданы своим хозяевам, а к чужакам относятся безразлично. Не склонны к дрессировке.