Для Великої Британії викидання тварин на вулицю вкрай рідкісне явище через серйозні штрафи. Тому новина про спершу 7, а потім ще одного знайдених лабрадорів швидко облетіла ЗМІ.

Дізнайтеся Які переваги присутності улюбленців на роботі і як це вдається в офісах Purina®

Песиків залишили просто у кущах

Перші сім лабрадорів знайшли велосипедисти поблизу Вінчестера. Чоловік, який знайшов покинутих цуценят, сказав, що був одночасно і шокований, і засмучений.

Ми спочатку знайшли одного. Ми просто подумали, що бідолашну собаку, можливо, збила машина або вона загубилася. Було дуже страшно, а потім інші шість вийшли з кущів, і тоді я подумав, що сталося щось дуже погане,

– розповів велосипедист.

Офіцер Ради з питань захисту тварин Дейв Гріффітс сказав, що тварини "здригалися і виглядали дуже нервовими", коли їх забирали.



Цуценят залишили просто у кущах / Фото Роба Картера

Вони були дуже худими і брудними, з розладом травлення і діареєю,

– сказав чиновник.

Ще один цуцик був знайдений через кілька днів на тому самому місці.

Поліція заявила, що до них не надходило жодних повідомлень про крадіжки чи втрату лабрадорів у цьому районі. Міська рада Вінчестера заявила, що "дуже рідко" виявляється така велика кількість покинутих цуценят.

Погляньте на 5 ідей, як цікаво провести час зі своїм собакою

Тримісячних цуценят відправили у притулки, щоб проаналізувати їхніх стан здоров'я.



Цуценята у притулку спершу поводилися тривожно / Фото BBC

Усім цуценятам знайшли дім

Як повідомляє The Sun, песики уже мають новий дім. Радниця міської ради Вінчестера Лінда Мерфі сказала: "Мені приємно повідомити, що всі вони щасливі та здорові."

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.