Знайдіть нових друзів

Собаки теж обожнюють знайомитись та грати разом, але часто власники вигулюють їх на повідцях та не дають поспілкуватися. Ви можете знайти друга на прогулянці або дати оголошення у соцмережах. Вирушайте в парк або обирайте іншу відкриту місцевість, де вихованці зможуть побігати разом.

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Послухайте музику

Багатьом псам подобається, коли їхні власники грають на музичних інструментах. Вони можуть навіть почати підспівувати або підтанцьовувати.

Вивчіть нову команду

Навчіть собаку копати та знаходити заховані іграшки, бігати навколо дерева, перестрибувати перешкоди. Існує набагато більше команд, ніж "сидіти" та "поруч", і ви можете бути здивовані, скільки з них під силу вашому чотирилапому улюбленцю.

Поповніть колекцію собачих іграшок

Якщо вам обом набридли звичайні м'ячики та гумові кільця, візьміть щось оригінальніше. Наприклад, пістолет Nerf Dog, який стріляє м'ячиками на відстань від 10 метрів та допомагає підібрати їх з поверхні, не забруднюючи руки. Чи головоломку Dog Twister для тренування розумових здібностей собаки. Або просто купіть нове фрізбі, це завжди весело!

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Вирушайте на забіг

Спробуйте разом зі своїм улюбленцем взяти участь у спільному забігу. Тут ви і знайдете нових друзів, і спробуєте щось нове, і навіть послухаєте музику.

Найближчий подібний захід відбудеться уже цими вихідними – 23 жовтня. Забіг PRO PLAN® DOG RUN у рамках 12th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021!



Забіг із собаками у Києві

Реєструйтеся, беріть участь та отримуйте подарунки:

3 кілограми корму суперпреміум класу,

унікальну пробіотичну добавку,

кейс з гігієнічними пакетами для собаки та пляшку для води на старті і фото на фініші!

Насолоджуйтесь часом разом зі своїм собакою та візьміть з собою команду підтримки.

Спільні заняття спортом створять особливий емоційний зв'язок між вами та вашим собакою.



Спільна фізична активність неабияк зміцнить ваш зв'язок із улюбленцем

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.