Когда хозяин упал в воду, пес сразу же прыгнул за ним. Он постоянно плавал возле тела мужчины и громко лаял, пока его не услышали люди.

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На помощь шпицу и Тому пришли медсестра Мэри Джо Лендер и ее муж Брайан. Они вытащили пострадавшего из реки, где он был без сознания почти 10 минут. После этого Мэри начала проводить сердечно-легочную реанимацию, что помогло спасти жизнь Тому.

"Думаю, он (пес – 24 канал) знал, что своими действиями сможет привлечь внимание. Не знаю, как он это понял, но он понял", — впоследствии прокомментировал Том Киссель. Также известно, что у маленькой собачки лишь 3 лапки. Татер Тот потерял одну из-за рака, однако это не остановило его, чтобы броситься на спасение.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

Через 3 месяца после происшествия мужчина вновь встретился с Мэри и Брайаном на церемонии, организованной Американской кардиологической ассоциацией.

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Шпиц Татер Тот и супруги были награждены: Лендеры получили награду American Heart Hero Award, а смелой собачке вручили большую корзину со сладостями.

Померанский шпиц

Порода имеет невероятно разносторонний характер. Они очень добродушные, добрые и открытые животные, но при этом померанский шпиц очень смелая и отважная собака.

Порода энергичная и требует постоянной активности. Также шпицы невероятно привязываются к своим хозяевам.

В общем, характер померанского шпица идеально подойдет активным людям, которые много двигаются, имеют возможность часто выгуливать собаку и уделять ей много внимания.