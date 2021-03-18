Схоже на фото: художниця малює вражаючі портрети тварин

Ці неймовірно реалістичні портрети тварин – не фотографії, а роботи канадської художниці. Вона малює собак і котів виключно олівцем.

Хелен Вайолет – канадська художниця з Торонто. Вона малює гіперреалістичні портрети домашніх тварин. Вам здається, що перед вами чорно-біле фото собаки або кішки. А потім стає зрозуміло, що це чудовий малюнок.

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Гіперреалізм – один з напрямів мистецтва. У цьому стилі художники створюють надзвичайно реалістичні картини та скульптури. Велику увагу приділяють деталям, а також використовують художні засоби, щоб підсилити враження глядача.

Пес в окулярах



Малюнок у стилі гіперреалізм / Фото instagram.com/hvioletart

Чарівний пітбультер'єр



На його морді написана емоція / Фото instagram.com/hvioletart

Милий кіт



Художниця відтворила навіть крапочки на носі / Фото instagram.com/hvioletart

Раніше Хелен Вайолет працювала з гіперреалістичними скульптурами.

Погляньте, як вона створює фігурку собаки:

Сумний далматин



Художниця чудово передає емоції собак / Фото

Мопс



Очі собаки наче живі / Фото

Серйозний кіт



Його хочеться погладити / Фото instagram.com/hvioletart

Альбом з картинами



На невеликому клаптику паперу створюється диво / Фото

Кумедне цуценя



Тварини з картин ніби оживають / Фото instagram.com/hvioletart

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