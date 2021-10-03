Зазвичай третя повіка непомітна за очним яблуком. У деяких випадках, якщо вона виступає з ока, це свідчить про хворобу або травму.

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Що таке третя повіка у кішки

Коти та багато інших ссавців мають третю повіку, яка називається ніктитуюча мембрана. Ця мембрана розташована в кутку кожного ока, ближче до центру мордочки. Третя повіка зазвичай втягнута і її не видно. У деяких ситуаціях третя повіка може виступати і частково закривати очне яблуко. Її помітно, якщо кіт дивиться високо вгору.



Маленька біла смужка у лівому кутку ока – це третя повіка / Фото з Unsplash

Причини випирання третьої повіки у кота

Якщо третю повіку видно неозброєним оком навіть, якщо кіт дивиться просто прямо – це свідчить, що щось не так. У багатьох випадках поява третьої повіки свідчить про захворювання очей.

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Існує кілька причин випирання третьої повіки у кішок. Деякі вважаються нормальними, інші – проблемними.

Зверніть увагу! Загалом, якщо ви помітили, що третя повіка вашої кішки стирчить більше кількох годин, вам варто звернутися до ветеринара.

Сонливість або розслаблений стан

Це нормально, коли частина третьої повіки видно, якщо кішка дуже розслаблена або втомлена. Ви можете помітити, що треті повіки підняті, поки ваша кішка спить або одразу після пробудження. Третя повіка повинна втягнутись, щойно кішка прокидається і насторожується.



Повіка може випирати, коли кіт спить / Фото з Unsplash

Седація або анестезія

Якщо вашій кішці дали анестезію або заспокійливий засіб під час медичної процедури, третя повіка з'явиться і частково закриє око через сильне фізичне розслаблення. Ефект може тривати кілька годин після пробудження, але повинен поступово зникати. Це вважається нормальним і не є проблемою, якщо третя повіка не залишиться піднятою на понад день після процедури.

Кон'юнктивіт

Кон'юнктива – це тонка, прозора слизова оболонка, яка вистилає внутрішню поверхню повік і закриває передню частину ока. Кон'юнктивіт просто означає запалення кон'юнктиви.

Це може бути викликано:

інфекцією,

алергією,

травмою,

подразником очей.

Часто кон'юнктивіт викликає запалення та випинання третьої повіки. Котів з кон'юнктивітом зазвичай лікують очними краплями або маззю, що містять антибіотики та/або стероїди.



Кон'юнктивіт у котів може спричиняти випирання третьої повіки / Фото з Unsplash

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Виразки рогівки

Рогівка прозора і охоплює передню частину ока, включаючи райдужну оболонку та зіницю. Виразка рогівки – це рана, яка спричиняє біль і запалення в оці і може викликати випирання третьої повіки.

Виразку рогівки зазвичай викликає травма ока, наприклад, зішкріб, подряпина або прокол. Вона може швидко прогресувати і вимагає ветеринарного лікування.

Увеїт

Увея – це середня частина очного яблука, що містить багато кровоносних судин. Запалення увеї називається увеїтом. Часто очі виглядають дуже червоним та інколи болять.

Глаукома

Глаукома – це хворобливе захворювання очей, яке викликає підняття тиску в оці. Це відбувається тому, що рідина в передній частині ока не може нормально стікати. Надмірний тиск викликає пошкодження зорового нерва і може спричинити сліпоту. Запалення третьої повіки іноді може супроводжувати глаукому.

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Синдром Горнера

Це неврологічний розлад, викликаний дисфункційним нервом. Він впливає на очі та м'язи обличчя та викликає їхню асиметрію. Третя повіка часто дуже помітна на одному оці. Повіки опускаються, а саме око виглядає "заглибленим". Синдром Горнера може бути викликаний травмою або пухлиною, але іноді причину взагалі не вдається встановити.

Що робити, якщо третя повіка у кішки неприродно стирчить

Якщо ви помітили, що повіка вашої кішки стирчить, і це, здається, не викликано сном, розслабленням, заспокоєнням або анестезією, то це, ймовірно, означає проблему.

Зверніться до свого ветеринара якомога швидше, щоб отримати консультацію. Якщо у вашої кішки є інші ознаки хвороби, то краще відвести її на огляд. Не намагайтеся нічого покласти в очі без рекомендації ветеринара, оскільки це може значно погіршити ситуацію.