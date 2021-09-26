Втім, випадіння вібрисів, а саме так вони називаються, – це норма. Звичайно, якщо це стається спорадично.
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Навіщо котам вібриси
Вуса є важливим тактильним органом, що відповідає за орієнтування кішки у просторі. У середньому ці тварини мають 30 – 40 вібрисів, 24 з яких розташовані на голові тварини, інші – на лапах.
Стригти вуса котам у жодному разі не можна. Тварина буде погано орієнтуватися у просторі й навіть матиме поганий настрій, доки вуса не відростуть.
Вібриси у жодному разі не можна висмикувати / Фото з Unsplash
Функції котячих вібрисів
- допомагають у темряві та в бою;
- допомагають тварині орієнтуватися в просторі та оцінювати свої габарити;
- є радарами небезпеки, коли кішка спить.
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Чому у котів випадають вуса
Вуса можуть іноді випадати: як і шерсть в кішок чи волосся в людини. Якщо один з вусів випав, на його місці виростає новий. У такому випадку не варто турбуватися – це один із життєвих циклів вібрисів.
Проте не можна не зважати, якщо улюбленець став втрачати вуса масово. Якщо на мордочці ви помітили помітні прогалини без вусів, зверніться до ветеринара – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям.
- Алергія
Коти можуть мати алергію так само, як і люди. У кішок алергічні спалахи часто проявляються шкірними захворюваннями. Якщо у вашого улюбленця в анамнезі є алергія і він страждає від загострення, ви можете помітити почервоніння, свербіж шкіри. У місцях на шкірі, які вкрилися алергійними плямами, починає випадати шерсть. Якщо спалах опинився в районі біля її вусів, вони також відмирають.
Якщо алергія виникла на мордочці біля вусів, вони можуть випасти / Фото з Unsplash
- Інфекції
Бактеріальні та грибкові інфекції також можуть порушити цілісність шкіри, подібно до того, що відбувається при загостренні алергії. Одна із найпоширеніших хвороб – стригучий лишай, який спричиняє грибкова інфекція. За неї вуса також випадатимуть, як і шерсть.
- Травма
Найперше це стосується котів, яких відпускають на самовигул. У дворовому бої суперник може зачепити морду кота, пошкодивши вібриси. Від механічного пошкодження вони просто можуть випасти.
Ця ж проблема може стосуватися і котів, які ділять простір з іншими тваринами. Борючись за гегемонію у домі, вони можуть вдаватися до бійок, під час яких шерсть і вуса можуть буквально літати.
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- Прищі
Кішки також можуть страждати від прищів. Найчастіша локалізація спалаху – саме на підборідді. Звідти вони можуть перекочувати ближче до вусів. А це також може спричинити втрату вусів. Найпростіший спосіб запобігти появі прищів у вашої кішки – використовувати миски для їжі та води лише з нержавіючої сталі або кераміки. Пластикові тарілки накопичують мікроби, які можуть утворювати прищі.