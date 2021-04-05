Що робити, якщо кіт застряг на дереві

Весна – час коли котам хочеться активніше гуляти і не сидіти вдома. Інколи, у пошуках цікавостей, вони можуть залізти на таку висоту, з якої злізти самостійно їм вже не виходить.

Відтак, рятувати чотирилапого доводиться господареві чи пожежній команді. Якщо така ситуація сталася, перш за все, заспокойте себе, тварину і відженіть інших чотирилапих, які можуть відлякати "мауглі".

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Чому коти люблять дертися на дерева

Статистика показує, що котам важко всидітися на місці, щойно сніги і морози відходять. У березні і квітні коти можуть наполегливо проситися гуляти чи навіть тікати з дому.

Цікавість штовхає кота робити різні необдумані вчинки. У гонитві за птахами, дрібними тваринами і навіть комахами вони можуть миттю забратися на верхівку високого дерева. Котячі добре пристосовані до здіймання вверх по деревах, але спуск з високого дерева – зовсім інша історія.

Форма їхніх кігтів спрощує влізання на дерево, а спускатися з гілок їм досить важко.

Якщо киця залізла невисоко

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Ви можете спробувати допомогти коту самостійно, якщо він заліз невисоко. Кращим варіантом, звісно, буде виклик рятувальників, але ситуації бувають різні.

Якщо є драбина, Ви можете здійнятися нею і умовити кота підійти до Вас, заздалегідь взявши з собою щось смачненьке або валер'янку. Більш радикальний метод – Ви можете сильно потрясти дерево. Киця, найімовірніше, злякається і спробує злізти. При необхідності можна так само нагодувати тварину чимось смачненьким зі снодійним. Будьте впевнені, що зможете зловити кішку. У такому випадку можна використовувати покривало або батут. Можна ризикнути і спробувати прогнати кішку, кинувши в неї легким тенісним м'ячиком, зіжм'яканим листком. Можна спробувати полити її водою зі шланга з невеликим струмом. Можна зіштовхнути вихованця палицею або зловити його сачком. Але дуже важлива заувага: будьте обережні і не травмуйте тварину! У жодному разі не використовуйте рогатки, лук або зброю.



Кота можна зловити на покривало чи у сачок / Фото Unsplash.com

Якщо кіт заліз на висоту у понад 10 метрів, а спеціального приладдя як-от драбини, сачка чи мотузки у вас немає, варто викликати рятувальників.

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